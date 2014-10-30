В ходе рейда ККИ в Невском и Приморском районах изъяли более 230 килограммов продукции

В результате пресекли реализацию овощей и фруктов без соответствующих документов, а также продажу текстильной продукции и искусственных цветов.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейдовые мероприятия по пресечению фактов незаконной торговли в Невском и Приморском районах. Точки были ликвидированы около станций метрополитена "Ломоносовская", "Проспект Большевиков", "Старая Деревня", "Улица Дыбенко", "Пролетарская" и "Пионерская", рассказали в ведомстве 22 апреля.

В результате пресекли реализацию овощей и фруктов без соответствующих документов, а также продажу текстильной продукции и искусственных цветов. Всего изъяли 234 килограмма продукции. Весь товар направлен на склад временного хранения.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга