В Петербурге бывшие игроки "Зенита" сыграют в дворовом турнире

В Санкт-Петербурге пройдет турнир по дворовому футболу "Мы — футбольный Петербург", участие в котором примут бывшие игроки футбольного клуба "Зенит". Инициатором проекта выступил экс-нападающий команды Александр Кержаков.

По его словам, в соревнованиях смогут участвовать все желающие команды. Игроки самостоятельно будут выбирать время и место проведения матчей, а встречи пройдут без судей.

В состав команды бывших футболистов войдут Александр и Михаил Кержаковы, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Владимир Быстров и Игорь Денисов. Также ожидается, что к ним присоединятся и другие известные игроки.

Соперники для команды экс-футболистов будут определяться случайным образом. При этом преимущество получат коллективы, которые проявят наибольшую активность и проведут больше матчей.

Турнир стартует 27 мая и продлится до конца лета. Игры пройдут во всех районах города в форматах "5 на 5" и "6 на 6" в зависимости от размеров площадок и предпочтений участников. Призовой фонд составит 2 500 000 рублей. Победителя и призеров определят по итогам "Финала четырех".

