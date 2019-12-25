Гендиректора строительной фирмы будут судить за неуплату 79 млн рублей налогов

В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 70 млн рублей.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 79 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

По данным следствия, с января 2018 года по март 2021 года руководитель организации вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, чтобы скрыть доходы и не платить налоги в бюджет. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 79 миллионов рублей.

В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 70 млн рублей. На данный момент следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что отец виновника смертельного ДТП в Петербурге выплатил 2,5 млн рублей семье погибшего.

