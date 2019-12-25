Менее месяца осталось на выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой

До 31 октября работодатель обязан уведомить своих работников о выборе трудовой книжки.

У работодателей осталось меньше месяца для того, чтобы в соответствии с законодательством письменно уведомить работников о праве выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой. Срок уведомления - до 31 октября.

Пока переход на электронные книжки остается добровольным. Перевести документ в электронный вид можно в МФЦ, на портале Госуслуг, на последнем месте работы или в Пенсионном фонде до 31 декабря 2020 года. Сотрудник сам решает, хочет ли он сохранить бумажную версию этого документа или перейти на электронную.

При переходе на электронную версию бумажные трудовые книжки выдадут работникам на руки. Все содержащиеся в ней данные, а также новые сведения будут хранить в электронном виде.

Как отметила специалист Управления Пенсионного фонда РФ в Выборгском районе Марина Кулакова, электронная трудовая книжка – это удобный и быстрый доступ к своей трудовой деятельности.

Начиная с 2021 года у всех, кто впервые устраивается на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

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Фото:sudak.rk.gov.ru