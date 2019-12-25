Одиннадцатиклассники Выборга написали пробное сочинение

Итоговое сочинение одиннадцатиклассники будут писать 2 декабря 2020 года.

Сегодня, 21 октября ученики 11 классов школ Выборга пишут пробное сочинение (изложение). Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, всего в этом году в городе и районе работы выполняют 548 учеников из 26 школ.

Светлана Хазипова, заместитель председателя комитета образования Выборгского района, что мероприятие проходит с соблюдением противокоронавирусных мер.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой одиннадцатиклассники проходят письменное испытание в своих учебных организациях, где соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора".

Ребятам предложено пять тем сочинений (изложений): "Почему в мирное время не угасает память о военном прошлом?", "Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил", "Книга в моей жизни", "Какая историческая эпоха Вам особенно интересна и почему?", "Почему важно сохранять связь между поколениями?".

Результаты пробного выпускного сочинения (изложения) станут известны не позднее 27 октября. По итогам написания работ в школах пройдут консультации.

Отметим, что итоговое сочинение одиннадцатиклассники будут писать 2 декабря 2020 года.

Ранее мы сообщили о том, что 5-10 классы Выборгской школы №1 переходят на дистанционное обучение.

Фото: kp.ru