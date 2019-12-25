5-10 классы Выборгской школы №1 переходят на дистанционное обучение

Выявлены случаи заражения COVID-19 у педагогов и персонала учебного заведения.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня 5-10 классы переходят на дистанционное обучение. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, такое решение принято в связи с выявлением случаев заражения COVID-19 у педагогов и персонала учебного заведения.

Учащиеся начальных и 11 классов продолжают работу в обычном режиме с соблюдением противоэпидемиологических требований. Среди них - минимизация пересечения потоков учащихся, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, обязательная термометрия, наличие антисептиков.

Также, согласно предписанию Роспотребнадзора, в период осенних каникул будет проведена дезинфекция во всех помещениях школы.

Ранее мы написали о том, что каждый выборжанин может получить помощь в рамках акции #МыВместе.

Фото: gov.spb.ru