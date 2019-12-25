Акция #МыВместе: каждый выборжанин может получить помощь

К добровольцам могут обратиться пожилые люди, граждане с ограниченными возможностями здоровья, которым нужна помощь с покупкой продуктов, лекарств, товаров первой необходимости и в решении других бытовых вопросов.

В Выборге и Выборгском районе стартовала всероссийская акция #МыВместе. Добровольцы оказывают помощь всем, кому она необходима. Как сообщила администрация Выборгского района, к добровольцам могут обратиться пожилые люди, граждане с ограниченными возможностями здоровья, которым нужна помощь с покупкой продуктов, лекарств, товаров первой необходимости и в решении других бытовых вопросов.

Подать заявку можно позвонив в Единую дежурно-диспетчерскую службу Выборгского района по телефону: 8 (813 78) 2-21-75. Заявки также принимаются на региональной "горячей линии": 8 (800) 200-34-11.

В акции принимают участие молодежные клубы "Вольный" и "Апельсин", городской Дом молодежи, Выборгское отделение Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия".

Отметим, что вступить в ряды волонтеров могут все желающие. Нужно просто зарегистрироваться на сайте: dobro.ru/event/10015902#vacancies или позвонить сотрудникам Дома молодежи, тел.: +7 (81378) 2-13-29.

Ранее мы написали о том, что 64 ветерана из Выборгского района получат мобильные телефоны.

Фото: lenobl.ru