64 ветерана из Выборгского района получат мобильные телефоны

Волонтеры также подарят ветеранам именные сертификаты на подключение безлимитной сотовой связи.

В Выборгском районе начался Всероссийский проект "Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны". Об этом сообщила администрация Выборгского района.

Помощь оказывают представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", руководители и воспитанники подростково-молодежных клубов "Дома молодежи" г. Выборга, члены советов молодежи при главах администраций городских и сельских поселений Выборгского района.

Так, 64 ветерана, проживающие на территории муниципального образования, получат мобильные телефоны с именными сертификатами на подключение безлимитной сотовой связи для возможности, в том числе, оперативно связываться с социальными службами, волонтерами или медицинским учреждением.

Отметим, что волонтеры в ходе визитов также проводят опрос для дальнейшей организации социально-бытовой помощи: покупки продуктов, уборки, приготовления пищи.

Ранее мы написали о том, что владельцу сгоревшего кафе на набережной в Выборге дали месяц на уборку.

Фото: администрация МО "Выборгский район"