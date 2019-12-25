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Владельцу сгоревшего кафе на набережной в Выборге дали месяц на уборку
Сегодня, 8:40
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Veskathy

Владельцу сгоревшего кафе на набережной в Выборге дали месяц на уборку

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До начала ноября необходимо либо демонтировать его остов, либо восстановить строение.

Владельцу сгоревшего кафе в Выборге на набережной Салакка-Лахти необходимо убрать обгоревшие конструкции до 1 ноября. Кафе принадлежало МДЦ "Виктория".

7 сентября администрация Выборгского района направила соответствующее предписание руководству делового центра "Виктория". До 1 ноября необходимо либо демонтировать его остов, либо восстановить строение.

Отметим, что в конце сентября пожар уничтожил кафе, принадлежащее фирме. Огонь уничтожил 120 квадратных метров строения.

Ранее мы сообщили о том, что перепись населения в Выборгском районе отложена до 2021 года.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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