Владельцу сгоревшего кафе на набережной в Выборге дали месяц на уборку

До начала ноября необходимо либо демонтировать его остов, либо восстановить строение.

Владельцу сгоревшего кафе в Выборге на набережной Салакка-Лахти необходимо убрать обгоревшие конструкции до 1 ноября. Кафе принадлежало МДЦ "Виктория".

7 сентября администрация Выборгского района направила соответствующее предписание руководству делового центра "Виктория". До 1 ноября необходимо либо демонтировать его остов, либо восстановить строение.

Отметим, что в конце сентября пожар уничтожил кафе, принадлежащее фирме. Огонь уничтожил 120 квадратных метров строения.

Ранее мы сообщили о том, что перепись населения в Выборгском районе отложена до 2021 года.

Фото: Piter.TV