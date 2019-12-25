  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госдума в эту сессию намерена завершить работу по реализации поправок к конституции
Сегодня, 11:40
41
lesjasap

Госдума в эту сессию намерена завершить работу по реализации поправок к конституции

0 0

На рассмотрении депутатов осталось пять законопроектов.

Госдума в текущую весеннюю сессию намерена завершить работу по законодательной реализации поправок к Конституции. Об этом Вячеслав Володин сообщил на видеоконференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сегодня глава государства проводит встречу с парламентскими главами фракций нижней палаты.

У нас еще пять законов на рассмотрении, это большая работа, но мы планируем ее максимально завершить в ходе весенней сессии, учитывая ответственность и понимание, что за этим стоит и повышение качества жизни, и права наших граждан

Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Путин заявил, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету.

Теги: вячеслав володин, госдума, конституция, поправки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии