Госдума в эту сессию намерена завершить работу по реализации поправок к конституции

Госдума в текущую весеннюю сессию намерена завершить работу по законодательной реализации поправок к Конституции. Об этом Вячеслав Володин сообщил на видеоконференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сегодня глава государства проводит встречу с парламентскими главами фракций нижней палаты.
У нас еще пять законов на рассмотрении, это большая работа, но мы планируем ее максимально завершить в ходе весенней сессии, учитывая ответственность и понимание, что за этим стоит и повышение качества жизни, и права наших граждан
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ
Путин заявил, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все