Он упомянул о соответствующем законопроекте 2018 года, который был принят в первом чтении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что увещательные меры не действуют на призывающих к санкциям против РФ, поэтому стоит вводить ответственность за призывы к их введению. Заявление он сделал в программе "60 минут".

Он упомянул о соответствующем законопроекте 2018 года, который был принят в первом чтении.

Мы исходили из того, что нам необходимо было защитить нашу экономику, предприятия, попавшие под зарубежные санкции. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

При этом, по его словам, проект по-разному восприняли в деловом сообществе, поэтому были разработаны поправки. Отечественные компании с зарубежным участием могут работать внутри России без ограничений.

Ранее Толстой прокомментировал приезд дипломатов на суд по Алексею Навальному.

Фото: pixabay.com