Толстой прокомментировал приезд дипломатов на суд по Алексею Навальному

Российский депутат оценил присутствие иностранцев на слушаниях по делу "Ив Роше".

Петр Толстой прокомментировал приезд иностранных дипломатов на суд по Алексею Навальному. Об этом вице-спикер Госдумы России сообщил журналистам "Первого канала". Депутат напомнил, что сегодня в Мосгорсуде рассматривается дело о замене условного срока оппозиционеру на реальный. По мнению парламентария, приезд представителей дипломатических миссий к зданию суда говорит о том, что они высказывают солидарность фигуранту расследования и пришли поддержать его "как своего".

То, что сегодня дипломаты западные сидят в Мосгорсуде, это означает только одно: это означает, что они поддерживают Навального как своего. Они пришли туда высказать ему свою солидарность Петр Толстой, российский депутат

Напомним, что ранее ситуацию прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Чиновница написала в аккаунте на Facebook о том, что присутствие иностранных дипломатов на судебном заседании является вмешательством во внутренние дела РФ.

Володин: Навальному уделяют слишком много внимания.

Фото: Piter.tv