Володин: Навальному уделяют слишком много внимания

Председатель ГД прокомментировал ажиотаж вокруг личности оппозиционера.

Вячеслав Володин считает, что Алексею Навальному уделяют слишком много внимания. Об этом председатель Госдумы РФ сообщил в интервью журналистам телеканала "Россия-1". При этом депутат уточнил, что оппозиционер не достоин такого внимания к своей персоне.

Много внимания ему уделяют, думаю, что он не достоин этого Вячеслав Володин, российский депутат

Напомним, что в Мосгорсуде 2 февраля рассматривается дело о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по делу "Ив Роше". Заседание назначено Симоновским районным судом. Ранее Генпрокуратура России заявила, что поддерживает требования, выдвинутые ФСИН. Надзорное ведомство считает замену наказания Навальному законным и обоснованным.

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Видео: Youtube/Россия 24