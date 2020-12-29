Transparency поставила Россию по восприятию коррупции рядом с Габоном

Место присваивается в соответствии с опросом экспертов и предпринимателей.

Transparency International (признана в России иностранным агентом) поставила Россию по восприятию коррупции рядом с Габоном.

Россия заняла 129-е место, набрав 30 баллов из ста возможных — и поднялась на влсемь позиций в рейтинге. Рядом оказались Габон, Малави, Мали и Азербайджан. В 2019 году РФ заняла в аналогичном рейтинге 137-е место.

Место присваивается в соответствии с опросом экспертов и предпринимателей. Их проводят независимые организации. Нынешняя позиция характеризуется Transparency как очень высокий уровень восприятия коррупции.

Ранее Володин заявил об отсутствии данных о наличии иностранного гражданства у депутатов Госдумы.

Видео: Transparency Internationa