Transparency поставила Россию по восприятию коррупции рядом с Габоном

Transparency International (признана в России иностранным агентом) поставила Россию по восприятию коррупции рядом с Габоном.
Россия заняла 129-е место, набрав 30 баллов из ста возможных — и поднялась на влсемь позиций в рейтинге. Рядом оказались Габон, Малави, Мали и Азербайджан. В 2019 году РФ заняла в аналогичном рейтинге 137-е место.
Место присваивается в соответствии с опросом экспертов и предпринимателей. Их проводят независимые организации. Нынешняя позиция характеризуется Transparency как очень высокий уровень восприятия коррупции.
Ранее Володин заявил об отсутствии данных о наличии иностранного гражданства у депутатов Госдумы.
Видео: Transparency Internationa
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