Глава ГД призвал к ответу коллег, которые обвиняют парламентариев без доказательств.

Вячеслав Володин заявил об отсутствии данных о наличии иностранного гражданства у депутатов Госдумы РФ. Об этом председатель ГД сообщил в рамках пленарного заседания в нижней палате парламента. Спикер призвал коллег, которые выдвигают соответствующие обвинения, предоставить парламенту документы, которые подтвердят их слова.

У нас на сегодняшний день нет данных от федеральных органов о том, что у депутатов есть второе гражданство...Либо дайте материалы, либо за слова отвечайте Вячеслав Володин, депутат Госдумы России

Ранее глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что официальные ответы государственных структур не содержат сведения о втором гражданстве парламентариев. Он подчеркнул, что его подчиненные направляли запросы во все структуры и правоохранительные ведомства, которые могут соответствующими сведениями обладать. От МИД, СВР, ФСБ и МВД депутаты получили ответ, что информации о наличии второго гражданства у перечисленных представителей нижней палаты парламента не имеется.

"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России".

Фото: Piter.tv