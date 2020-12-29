Володин назвал действия американских соцсетей беспределом

Володин назвал происходящее в США посягательством на права и свободы.

Вячеслав Володин назвал действия американских социальных сетей беспределом. Об этом председатель нижней палаты парламента РФ сообщил на первом пленарном заседании Госдумы в 2021 году. Депутат напомнил коллегам, что Twitter и Facebook заблокировали личные аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Эти действия спикер ГД назвал "прямым посягательством на фундаментальные права и свободы" граждан страны.

Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел - а по-другому назвать невозможно - со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ Вячеслав Володин, председатель ГД РФ

По мнению российского депутата, сейчас американские информационные платформы и IT-компании облагают по сути монопольным, глобальным международным характером. Володин задал вопрос о том, что будут делать соцсети в отношении других стран, если они так "нагло и бесцеремонно" ведут себя внутри собственного государства.

В Госдуме РФ призвали сделать все необходимое, чтобы на территории России международные технологические компании работали только в рамках национального законодательства.

Володин: Навальному нечего делать в российских органах власти.

Видео: Государственная Дума

