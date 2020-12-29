Володин сравнил задержанных при штурме Капитолия с политзаключенными

В ГД начали весеннюю сессию заседаний с разбора ситуации в Вашингтоне.

Вячеслав Володин сравнил задержанных при штурме Капитолия с политическими заключенными. Об этом председатель Государственной Думы РФ сообщил коллегам на первом пленарном заседании нижней палаты парламента в 2021 году. Депутат напомнил, что за массовые беспорядки в Вашингтоне американским активистам грозят длительные тюремные сроки.

Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих США, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами Вячеслав Володин, российский депутат

Спикер ГД уверен, что после произошедшего на Капитолийском холме Белому дому либо придется признать тот факт, что он ведет политику двойных стандартов, либо то, что страна имеет пострадавших за свои политические взгляды.

Госдума России подготовит заявление по ограничению русского языка на Украине.

Видео: Государственная Дума