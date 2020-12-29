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Володин призвал не допустить вмешательства в выборы в сентябре

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Володин обозначил риск американского вмешательства в выборной процесс в РФ.

Вячеслав Володин призвал не допустить вмешательства в парламентские выборы в сентябре. Об этом председатель Госдумы РФ сообщил на первом пленарном заседании в 2021 году. Спикер заявил о необходимости проведения открытых выборов в  соответствии с национальным российским законодательством.

В сентябре состоятся выборы в Государственную думу. Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством

Вячеслав Володин, российский депутат

Напомним, что представителей Государственной Думы восьмого созыва россияне будут выбирать в сентябре текущего года. Глава ГД отметил, что уже сейчас члены нижней палаты парламента РФ понимают на основе сложившейся ситуации и опыте прошлых выборов то, что в голосование "вмешиваться, как и прежде, будут". Ответственным за эти нелегитимные процессы Володин назвал Вашингтон и союзников США по НАТО.

Володин назвал избирательную систему США архаичной.

Видео: Youtube/ParlamentRu

Теги: вмешательство в выборы, вячеслав володин, госдума, открытые выборы, парламентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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