Депутат раскритиковал проведенные в США президентские выборы.

Вячеслав Володин назвал избирательную систему США архаичной. Об этом председатель Государственной Думы России сообщил на первом пленарном заседании нижней палаты парламента в 2021 году. Спикер ГД отметил, что правильно было бы не только дать оценку тем беспорядкам, которые произошли в Вашингтоне и по стране, но также и проанализировать политическую обстановку. Депутат уверен, что причины произошедшего кроются в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которой лежит вражда, развязанная по всем Штатам.

Депутат заметил, что США не имеют стандартов демократии, а система выборов подконтрольна обществу и не имеет открытости, так как отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей.

Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет… Вячеслав Володин, председатель ГД

Депутат считает, что американское голосование за президента страны по почте "не выдерживает никакой критики". По мнению Володина, веерную рассылку бюллетеней нельзя контролировать, а эксперты не смогут определить кто и когда голосовал по этим бюллетеням.

ГД поддержала законопроект о назначении глав минздравов в регионах.

Видео: Youtube/ParlamentRu