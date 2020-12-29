ГД поддержала законопроект о назначении глав минздравов в регионах

Кандидатуры могут утверждаться по согласованию с профильным федеральным министерством РФ.

В Госдуме России поддержали законопроект о правилах назначения министров здравоохранения в регионах. Такое решение приняли представители профильного комитета по охране здоровья. Они рекомендовали депутатам в первом чтении принять документ, который подразумевает обязательное согласование кандидатур на должность руководителя местных минздравов с федеральным ведомством.

Ранее инициативу в ГД внес кабинет министров. Законопроект наделает Минздрав России новыми полномочиями по согласованию чиновников в субъектах страны на руководящих должностях. Порядок согласования кандидатур установит российское правительство.

Напомним, что Конституция РФ закрепляет координацию вопросом в сфере здравоохранения за государством и субъектами страны. Минздрав имеет полномочия по выработке, реализации государственной политике, нормативно-правовому регулированию, координации деятельности всех участников национальной здравоохранительной системы, включая органов исполнительной власти по регионам.

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Видео: Youtube/Комитет по охране здоровья