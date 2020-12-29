В Госдуме оценили идею создания COVID-паспортов

Председатель профильного комитета Дмитрий Морозов оценил предложение о внедрении по стране ковид-паспортов.

В Госдуме России оценили идею создания COVID-паспортов. Об этом на заседании профильного комитета ГД по охране здоровья сообщил председатель Дмитрий Морозов. По мнению депутата, соответствующая инициатива - нужное и важное дело. Он уточнил, что задачей парламентариев будет изучить вопрос того, кем и как подобная информация будет использована.

Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов. Дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация должна быть использована...Это все здорово, это совсем новый мир, но каждый раз нужно понимать, как мы им управляем Дмитрий Морозов, председатель комитета по охране здоровья ГД

Депутат уверен, что сведения о ковид-паспортах будут необходимы медикам, санэпидемслужбе, чтобы специалисты могли принимать управленческие и организационные решения. Морозов добавил, что в России есть возможности аналитики данных при помощи искусственного интеллекта, что сказывается на грамотном планировании.

Власти Башкирии объявили о введении ковид-паспортов.

Видео: Youtube/Комитет по охране здоровья