Максим Степанов раскрыл подробности оформления документа.

Украинцам начнут выдавать ковид-паспорта. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Программа опубликована на YouTube-канале. Чиновник объяснил журналистам, что правительство собирается предоставлять документ тем, кто привился от коронавируса, после стартам массовой вакцинации населения.

Я думаю, что в феврале мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, будут получать также и граждане Украины Максим Степанов, глава Минздрава Украины

В Минздраве уточнили, что ковид-паспорт украинца будет основан на информации о вакцинации, а также результатах теста на инфекцию.

В Киеве заявили, что не получали документы для регистрации "Спутника V".

Видео: YouTube/Україна 24