Максим Степанов рассказал о заявке от харьковского "Биолека".

В Киеве заявили, что не получали документы для регистрации "Спутника V", кроме заявления. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По словам спикера, харьковская компания "Биолек" не подавала правительству никаких документов для регистрации российской вакцины. Ранее представители компании говорили о том, что направили документы властям.

Шестого января компания "Биолек" подала заявление в Государственный экспертный центр относительно регистрации этой вакцины. Кроме этого заявления, никаких регистрационных документов, ни досье - больше ничего Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Чиновник заметил, что украинский Минздрав может обеспечить страну вакцинами от COVID-19, произведенными ведущими компаниями мира.

Украина назвала условия отказа от китайской вакцины против COVID-19.

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