Глава Башкирии отметил, что владельцы паспортов будут иметь некое преимущество при посещении массовых мероприятий.

Власти Башкирии объявили о введении ковид-паспортов, которые должны подтвердить наличие у гражданина антител к COVID-19. Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров.

По его словам, выдача паспортов в республике начнётся 5 февраля.

Это решает целый ряд проблем. Радий Хабиров, глава Башкирии

Он отметил, что сейчас многие люди старше 65 лет переболели, имеют антитела или вакцинировались, поэтому им незачем соблюдать самоизоляцию. Хабиров заявил, что получение паспортов будет стимулировать людей вакцинироваться.

Глава Башкирии отметил, что владельцы паспортов будут иметь некое преимущество при посещении массовых мероприятий и общественных мест. Наличие антител будет фиксироваться в системе регионального Минздрава. После этого паспорт будет автоматически конструироваться на Госуслугах.

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Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан