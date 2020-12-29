Эрмитаж вернёт деньги за сорванные в 2020 году экскурсии

Возврат могут получить те, кто не смог посетить экскурсии по абонементам.

Петербургский Эрмитаж вернёт деньги за не проведённые экскурсии по абонементам 2020 года. Информация об этом появилась на официальной странице музея в социальной сети "ВКонтакте".

Возврат могут получить те, кто не смог посетить экскурсии по абонементам, так как государственный музей был закрыт в период с 17 марта по 14 июля.

Для оформления возврата нужно иметь неповреждённый бланк абонемента, по возможности, кассовый чек, паспорт и банковскую карту, если оплата осуществлялась по терминалу.

Ранее коллекционер заявил, что в Эрмитаже выставляют подделки на выставке Фаберже.

Фото: Piter.tv