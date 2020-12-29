Эрмитаж вернёт деньги за сорванные в 2020 году экскурсии

Петербургский Эрмитаж вернёт деньги за не проведённые экскурсии по абонементам 2020 года. Информация об этом появилась на официальной странице музея в социальной сети "ВКонтакте".
Возврат могут получить те, кто не смог посетить экскурсии по абонементам, так как государственный музей был закрыт в период с 17 марта по 14 июля.
Для оформления возврата нужно иметь неповреждённый бланк абонемента, по возможности, кассовый чек, паспорт и банковскую карту, если оплата осуществлялась по терминалу.
Ранее коллекционер заявил, что в Эрмитаже выставляют подделки на выставке Фаберже.
Фото: Piter.tv
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