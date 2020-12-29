Коллекционер заявил, что в Эрмитаже выставляют подделки на выставке Фаберже

Андрей Ружников: "Зрителям были представлены не просто спорные или сомнительные предметы, а откровенные подделки".

Некий коллекционер Андрей Ружников, проживающий за границей, написал письмо директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, в котором обвинил музей в представлении подделок на выставке.

В открытом письме в адрес Эрмитажа, Ружников утверждает, что далеко не все экспонаты выставки Фаберже являются подлинными.

Зрителям были представлены не просто спорные или сомнительные предметы, а откровенные подделки. Андрей Ружников, коллекционер

Экспозиция "Фаберже – ювелир Императорского двора" открылась 24 ноября 2020 года к столетию памяти именитого мастера. И вдруг, спустя полтора месяца, на своем сайте коллекционер Ружников опубликовал открытое письмо Михаилу Пиотровскому, обвинив его "в умышленном подлоге подлинных предметов искусства на выставке". Пасхальное яйцо "Александр Невский" в красной эмали Ружников счел пригодным для сувенирного магазина.

Михаил Пиотровский позже отметил, что собирается проигнорировать подобное "письмо".

Эрмитаж проведет серию онлайн-встреч на тему "Искусство эпохи перемен".

Фото: ВК/ Государственный Эрмитаж