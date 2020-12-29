Эрмитаж проведет серию онлайн-встреч на тему "Искусство эпохи перемен"

Спикерами выступят сотрудники Эрмитажа.

В период с 14 по 21 января Государственный Эрмитаж и журнал "Эрмитаж" проведут серию онлайн-встреч под общей темой "Искусство эпохи перемен". Мероприятие будет транслироваться на официальных страницах музея в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook и YouTube.

В 16:00 14-го января начнется выступление старшего научного сотрудника и хранителя коллекции фарфора Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, кандидата искусствоведения Ирины Богдасаровой. Тема встречи ― "Глазурные человечки" и убранство банкетов Екатерины Великой.

19-го января в это же время заведующий Отделом современного искусства музея Дмитрий Озерков будет говорить о редких гравюрах из коллекции герцога Мортемара.

21-го января Василий Успенский выступит на тему "Линия Рафаэль". Напомним, сейчас в Эрмитаже проходит выставка "Линия Рафаэля. 1520–2020". Она открылась 10-го декабря 2020 и будет работать до 28 марта 2021-го года. Экспозиция приурочена к 500-летию со дня смерти художника и посвящена феномену его влияния на европейское искусство с XVI века и до наших дней.

Ранее Piter.TV рассказал о новой выставке Русского музея.

Фото: Piter.TV