Выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях" открылась в Русском музее

В экспозицию вошли фотографии Валентина Барановского и Владимира Быстрова.

В Русском музее открылась выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях". Об этом сообщает пресс-служба музея в Северной столице.

Известно, что в экспозицию входят фотографии Валентина Барановского, Владимира Быстрова, Наташи Васильевой-Халл, Дмитрия Конрадта, Джоанны Стингрей, Андрея Вилли Усова и Джуди Филдс.

Также на выставке посетители смогут увидеть концертные афиши и архивные документы.

Ранее мы сообщали о том, что рождественскую ярмарку в Петербурге посетили более 500 тыс. человек.

Фото: Русский музей