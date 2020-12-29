Выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях" открылась в Русском музее

В Русском музее открылась выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях". Об этом сообщает пресс-служба музея в Северной столице.
Известно, что в экспозицию входят фотографии Валентина Барановского, Владимира Быстрова, Наташи Васильевой-Халл, Дмитрия Конрадта, Джоанны Стингрей, Андрея Вилли Усова и Джуди Филдс.
Также на выставке посетители смогут увидеть концертные афиши и архивные документы.
Ранее мы сообщали о том, что рождественскую ярмарку в Петербурге посетили более 500 тыс. человек.
Фото: Русский музей
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