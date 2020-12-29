Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили более 500 тыс. человек

Ярмарка проходила с 19 декабря по 10 января.

В Петербурге прошла 15-ая Рождественская ярмарка, которую смогли посетить более 500 тысяч человек. В социальных сетях опубликовано около миллиона фотографий с мероприятия, проходившего с 19 по 10 января.

В Смольном уверены, что ярмарка прошла успешно. 120 торговых павильонов, в том числе 35 уличных кафе, работали с соблюдением всех санитарных требований. На Манежной площади ярмарка проходит второй год подряд. В этом году из-за коронавируса от праздничной программы и катка пришлось отказаться.

Губернатор 3 января пришел на традиционную рождественскую ярмарку. Он сфотографировался с горожанами, приобрел несколько сувениров и подарил детям подарки.

Ранее мы писали, что УФАС проверит соблюдение закона на ярмарке на Манежной площади.

Фото: Piter.TV