Губернатор пришел на традиционную рождественскую ярмарку в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов пришел на традиционную рождественскую ярмарку, которая проходит в эти дни на Манежной площади в центре города. Градоначальник напомнил, что мероприятие проходит со всеми предусмотренными мерами безопасности – посетителям ярмарки нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Александр Беглов сфотографировался с горожанами, приобрел несколько сувениров и подарил детям подарки.
До этого губернатор навестил воспитанников детского дома в Петергофе. Им он передал сертификат на медицинское оборудование и сладкие подарки в честь наступившего Нового года.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все