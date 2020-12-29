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Губернатор пришел на традиционную рождественскую ярмарку в Петербурге
Сегодня, 14:24
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Губернатор пришел на традиционную рождественскую ярмарку в Петербурге

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Александр Беглов напомнил, что мероприятие проходит со всеми предусмотренными мерами безопасности.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пришел на традиционную рождественскую ярмарку, которая проходит в эти дни на Манежной площади в центре города. Градоначальник напомнил, что мероприятие проходит со всеми предусмотренными мерами безопасности – посетителям ярмарки нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Александр Беглов  сфотографировался с горожанами, приобрел несколько сувениров и подарил детям подарки.

До этого губернатор навестил воспитанников детского дома в Петергофе. Им он передал сертификат на медицинское оборудование и сладкие подарки в честь наступившего Нового года. 

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, новый год, ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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