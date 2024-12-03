В Петербурге открылась юбилейная Рождественская ярмарка

На трёх площадках представлена продукция из 19 регионов России.

В Санкт-Петербурге стартовала XX юбилейная Рождественская ярмарка. Торжественное открытие состоялось на Манежной и Дворцовой площадях, которые вместе с Московской площадью станут главными праздничными пространствами города до 15 января. Площадки осмотрели губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Как отметил Александр Беглов, ярмарка стала неотъемлемой частью городской культуры:

В прошлом году на ярмарки пришло полтора миллиона человек. Жители нашего города попросили, чтобы мы продлили ярмарку и дальше. Она будет работать до 15 января.

Концепция этого года — "Традиции сквозь века – тепло в каждом сердце" — объединяет атмосферу православного Рождества, дворянских усадеб и исторических монастырских рынков: Манежная площадь оформлена в стиле древнерусского городища; Московская площадь посвящена сказкам Пушкина; Дворцовая площадь стала главной ёлочной площадкой.

Всего на трёх площадках развёрнуто 136 торговых объектов: 57 точек общепита, 45 сувенирных и 34 продовольственных павильона. В этом году представлена продукция мастеров и производителей из 19 регионов России — от ёлочных игрушек из Великого Новгорода и сыров из Ленобласти до мясных деликатесов из Белгородской области и традиционных сербских блюд.

