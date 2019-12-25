В Петербурге 14 декабря откроются три ярмарки

Ярмарка заработает на трех площадях – Манежной, Московской и Дворцовой.

Петербург уже начал подготовку к 19-й "Рождественской ярмарке", которая откроется 14 декабря на трех площадях – Манежной, Московской и Дворцовой, а будет работать по 9 января. Об этом рассказали в Смольном.

На Московской площади горожан ждет погружение в мир сказок А. С. Пушкина. В год 225-летия со дня рождения поэта и писателя атмосферу праздника дополнят арт-объекты по мотивам его произведений.

А на Дворцовой площади вновь установят горку. Это подарок Северной столице от партнеров – ООО "Магистраль Северной столицы" и ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Напомним, в высоту аттракцион достигнет 8 метров, а длина ската составит 65 метров.

На Манежной площади заработает бесплатный каток. За 4 года его посетили 35 тыс. человек.

В прошлом году "Рождественскую ярмарку" посетили около 1 млн 300 тыс. петербуржцев и гостей города. По прогнозу организаторов, новая концепция привлечет еще больше посетителей. Всего установят 134 торговых точки с угощениями из разных регионов РФ.

Фото: Telegram / Пиотровский Online