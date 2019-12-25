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На Дворцовой площади вновь установят горку
Сегодня, 9:12
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На Дворцовой площади вновь установят горку

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А ярмарку на Малой Садовой улице украсит "мультимедийный фонтан".

В ГАТИ Петербурга выдали ордера для организации "Рождественских ярмарок" на Дворцовой площади и Малой Садовой улице.

Девятиметровую горку с длиной ската в 65 метров установят между зданиями Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса. А рядом появится ярмарка. 

"Рождественскую ярмарку" на Малой Садовой улице украсит "мультимедийный фонтан" – объемная световая композиция высотой почти в 3,5 метра. Кроме того, планируется установка деревянных торговых павильонов. 

Работы в локациях разрешено проводить с 15 ноября по 25 января 2025 года. 

Ранее стало известно, как к ярмарке украсят Манежную площадь. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, дворцовая площадь, малая садовая улица, рождественская ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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