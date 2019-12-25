На Дворцовой площади вновь установят горку

В ГАТИ Петербурга выдали ордера для организации "Рождественских ярмарок" на Дворцовой площади и Малой Садовой улице.
Девятиметровую горку с длиной ската в 65 метров установят между зданиями Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса. А рядом появится ярмарка.
"Рождественскую ярмарку" на Малой Садовой улице украсит "мультимедийный фонтан" – объемная световая композиция высотой почти в 3,5 метра. Кроме того, планируется установка деревянных торговых павильонов.
Работы в локациях разрешено проводить с 15 ноября по 25 января 2025 года.
Ранее стало известно, как к ярмарке украсят Манежную площадь.
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
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