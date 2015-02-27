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Стало известно, как украсят Манежную площадь к Рождественской ярмарке
Сегодня, 14:17
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Стало известно, как украсят Манежную площадь к Рождественской ярмарке

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Установят праздничную елку высотой 20 метров.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер для организации "Рождественской ярмарки" на Манежной площади. 

Известно, что установят праздничную елку высотой 20 метров, домик Деда Мороза, фотозоны, а также запустят паровозик. Гостей с Итальянской улицы встретит украшенная триумфальная арка.

Получится поучаствовать и в мастер-классах, приобрести новогодние сувениры и продукты. 

Демонтаж оборудования запланирован до 25 января 2025 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что ярмарка на Кленовой улице порадует петербуржцев и туристов наряженной елкой, двухуровневой каруселью и катком. А ярмарку "Рождественские сказки" на Московской площади оформят в стилистике сказок Александра Пушкина. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: манежная площадь, рождественская ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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