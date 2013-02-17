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В ГАТИ Петербурга рассказали, как будут оформлены Рождественские ярмарки
Сегодня, 9:14
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В ГАТИ Петербурга рассказали, как будут оформлены Рождественские ярмарки

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Сказочные герои покинут локации в связи с окончанием срока ордера к 25 января 2025 года.

Ордера для обеспечения работ по организации "Рождественской ярмарки" на Кленовой улице и Московской площади выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга. 

Ярмарка на Кленовой улице порадует жителей и гостей города наряженной елкой, двухуровневой каруселью и катком. Также около фотозон "Кот Василий" и "Часы" можно будет сделать снимки. 

А ярмарку "Рождественские сказки" на Московской площади оформят в стилистике сказок Александра Пушкина. Рядом с тройкой лошадей с санями, снежным шаром и сказочными шахматами появятся дуб с ученым котом, белочка с орехами и книга сказок. 

Сказочные герои покинут локации в связи с окончанием срока ордера к 25 января 2025 года. 

Напомним, в 2024 году Рождественская ярмарка пройдет на тех же местах. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, рождественская ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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