В ГАТИ Петербурга рассказали, как будут оформлены Рождественские ярмарки

Сказочные герои покинут локации в связи с окончанием срока ордера к 25 января 2025 года.

Ордера для обеспечения работ по организации "Рождественской ярмарки" на Кленовой улице и Московской площади выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга.

Ярмарка на Кленовой улице порадует жителей и гостей города наряженной елкой, двухуровневой каруселью и катком. Также около фотозон "Кот Василий" и "Часы" можно будет сделать снимки.

А ярмарку "Рождественские сказки" на Московской площади оформят в стилистике сказок Александра Пушкина. Рядом с тройкой лошадей с санями, снежным шаром и сказочными шахматами появятся дуб с ученым котом, белочка с орехами и книга сказок.

Сказочные герои покинут локации в связи с окончанием срока ордера к 25 января 2025 года.

Напомним, в 2024 году Рождественская ярмарка пройдет на тех же местах.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга