В 2024 году Рождественская ярмарка в Петербурге пройдет на тех же местах

Для посетителей зальют каток, заработает двухэтажная карусель.

Рождественская ярмарка в Петербурге в 2024 году будет радовать горожан на привычном месте, сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Так, под ярмарку отведут Манежную площадь, Малую Садовую и Кленовую улицы, что следует из опубликованных тендеров. Для посетителей зальют каток, заработает двухэтажная карусель.

Кроме того, дети смогут заглянуть в дом Деда Мороза и прокатиться на паровозике.

В прошлом году мероприятие посетили более 1,3 млн человек. Тогда предприниматели реализовали около 42 тонн продукции на сумму порядка 152 млн рублей.

Фото: Telegram / Пиотровский Online