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В 2024 году Рождественская ярмарка в Петербурге пройдет на тех же местах
Сегодня, 15:32
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В 2024 году Рождественская ярмарка в Петербурге пройдет на тех же местах

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Для посетителей зальют каток, заработает двухэтажная карусель.

Рождественская ярмарка в Петербурге в 2024 году будет радовать горожан на привычном месте, сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Так, под ярмарку отведут Манежную площадь, Малую Садовую и Кленовую улицы, что следует из опубликованных тендеров. Для посетителей зальют каток, заработает двухэтажная карусель. 

Кроме того, дети смогут заглянуть в дом Деда Мороза и прокатиться на паровозике. 

В прошлом году мероприятие посетили более 1,3 млн человек. Тогда предприниматели реализовали около 42 тонн продукции на сумму порядка 152 млн рублей. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: новый год, рождественская ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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