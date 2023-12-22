Петербургскую Рождественскую ярмарку посетили более 1,3 млн человек

Поучаствовали в ней производители из 17 регионов страны.

XVIII Рождественскую ярмарку, которая проходила в Петербурге с 9 декабря 2023 года по 9 января, посетили более 1,3 млн человек. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем tg-канале.

Ярмарку организовывали на Манежной, Московской и Дворцовой площадях, Малой Садовой и Кленовой улицах. Поучаствовали в ней производители из 17 регионов страны. В торговых павильонах представляли новогодние сувениры, игрушки, изделия художественных промыслов, традиционные блюда национальных кухонь. Предприниматели реализовали около 42 тонн продукции на сумму порядка 152 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль народных забав пройдет в Петербурге 21 января.

Фото: ВКонтакте / Рождественская ярмарка