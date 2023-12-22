Фестиваль народных забав пройдет в Петербурге 21 января

Участников ждут бои на бревне, метание валенок, эстафета с чугунками.

В Петербурге 21 января пройдет зимний Фестиваль народных забав. Праздник состоится в парке Малиновка в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Гости мероприятия смогут принять участие в народных играх и забавах. Участников ждут бои на бревне, метание валенок, эстафета с чугунками, силомер "Хоккей", перетягивание каната, большая скакалка и многое другое.

Кроме того, в парке пройдет лотерея. А для тех, кто не любит авантюры, проведут викторину. Победители получат призы. Вход на фестиваль свободный.

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Фото: Pxhere