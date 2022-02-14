На Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке

В церемонии вместе с горожанами приняли участие Всероссийский Дед Мороз, губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной городской новогодней ёлке. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, а также почётные гости из Великого Устюга — Всероссийский Дед Мороз и Снегурочка.

Мы вместе начинаем праздновать Новый Год на красивейшей площади мира – на Дворцовой. Мы ярко украсили её. Здесь поставлена главная ёлка нашего города. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В этом году на площадь привезли 120-летнюю ель из Ломоносовского района Ленинградской области. Высота дерева составляет около 30 метров, диаметр кроны — 10 метров, а вес превышает 10 тонн.

Украшение выполнено в традиционном ретро-стиле, который уже полюбился петербуржцам. На ветвях размещено более 300 расписанных вручную игрушек в виде шаров, домиков, снеговиков и щелкунчиков. Иллюминацию создают более семи километров светодиодных гирлянд, 300 метров ретро-гирлянд из стилизованных флажков и 300 метров гирлянд с лампочками. Завершает убранство традиционная пятиконечная звезда на макушке.

Главная ёлка города будет радовать жителей и гостей северной столицы до середины января. Вокруг неё уже открыта праздничная ярмарка и установлены дополнительные декорации.

Фото: Piter.TV