Видео: на Манежной площади открылась 15-я Рождественская ярмарка

В этом году ярмарка будет работать с определенными ограничениями.

В Петербурге на Манежной площади открылась Рождественская ярмарка. В этом году ее главной темой стала сказка "Щелкунчик и мышиный король". Горожане уже начали делиться фотографиями с ярмарки в социальных сетях и отметили, что "мышиная" тема была и в 2019-м году.

В этот раз без карусели, катка и концертов по известным всем причинам... отметила пользователь в Instagram.

На ярмарке будут работать только 118 торговых павильонов, 35 из них – под общепит. При этом общепиту запретили использовать уличные столики. Также на мероприятии будут отсутствовать культурно-массовые мероприятия. Нарушителей будут штрафовать. Время работы – с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Видео: irina_._ru / Instagram

Фото: irindegu, kseniiaiva, irina_._ru / Instagram