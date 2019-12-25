На Рождественской ярмарке в Петербурге запретили использовать уличные столики

Посетители ярмарки смогут насладиться праздничными блюдами только в формате "на вынос".

В Петербурге на рождественской ярмарке запретили использовать уличные столики. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на председателя профильного комитета Кирилла Соловейчика.

Гости ярмарки могут насладиться едой и напитками исключительно в формате "на вынос". Также на мероприятии будут отсутствовать культурно-массовые мероприятия. Нарушителей будут штрафовать.

Напомним, что ярмарка откроется 19 декабря и проработает до 10 января. В этом году из-за пандемии на ярмарке не будет катка и карусели. Также организаторы не могут ежедневно принимать не более 2,2 тыс. посетителей.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга объяснили введение ограничительных мер на Новый год.

Фото: Piter.TV