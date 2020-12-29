Все павильоны Рождественской ярмарки в Петербурге работают с соблюдением эпидемических требований

Ярмарка работает до 10 января.

Все 120 павильонов Рождественской ярмарки в Петербурге работают с соблюдением эпидемических требований. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье, посетив ярмарку в центре города.

Беглов заявил, что город не стал нарушать традиции проведения ярмарки, полюбившейся петербуржцам и гостям города. На Манежной площади ярмарка проходит второй год подряд. Горожане и гости Северной столицы смогут на ней побывать до 10 января.

Из-за пандемии коронавируса праздничной программы и катка не предусмотрена. Отдельно в пресс-службе Смольного упомянули о работе павильонов на ярмарке – работают 120 павильонов, среди них 35 – кафе.

В условиях ограничений соблюдены строгие санитарные требования. Вся посуда одноразовая. Павильоны установлены так, чтобы можно было соблюдать дистанцию. Каждый арендатор получил QR код. Маски и перчатки обязательны для продавцов и посетителей. На ярмарке дежурит бригада скорой помощи – сообщили в правительстве города.

Губернатор 3 января пришел на традиционную рождественскую ярмарку, которая проходит в эти дни на Манежной площади. Он сфотографировался с горожанами, приобрел несколько сувениров и подарил детям подарки.

Фото: Piter.tv