УФАС проверит соблюдение закона на ярмарке на Манежной площади

Антимонопольное ведомство по Петербургу начало проверку ярмарки на Манежной площади по факту возможного нарушения закона о защите конкуренции. Об этом накануне сообщило издание "Бумага".
Дело в том, что 12 мест на ярмарке получили совладельцы ресторанной сети "Бона Капона". Вместо блюд итальянской, азиатской и вьетнамской кухонь они предлагают посетителем хот-доги и пирожки.
Кроме того, еще девять мест на ярмарке получили юридические лица, связанные с "Бона Капона".
Ранее точно такая же ситуация произошла и с ярмаркой на Малой Садовой.
Фото: Piter.TV
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