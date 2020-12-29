УФАС проверит соблюдение закона на ярмарке на Манежной площади

Предполагается, что совладельцы одной ресторанной сети получили слишком много мест на ярмарке.

Антимонопольное ведомство по Петербургу начало проверку ярмарки на Манежной площади по факту возможного нарушения закона о защите конкуренции. Об этом накануне сообщило издание "Бумага".

Дело в том, что 12 мест на ярмарке получили совладельцы ресторанной сети "Бона Капона". Вместо блюд итальянской, азиатской и вьетнамской кухонь они предлагают посетителем хот-доги и пирожки.

Кроме того, еще девять мест на ярмарке получили юридические лица, связанные с "Бона Капона".

Ранее точно такая же ситуация произошла и с ярмаркой на Малой Садовой.

Фото: Piter.TV