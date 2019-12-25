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ФАС заинтересовалась ярмаркой на Малой Садовой после жалоб рестораторов
Сегодня, 17:31
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nadezhda_sib

ФАС заинтересовалась ярмаркой на Малой Садовой после жалоб рестораторов

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Один предприниматель занял на ярмарке слишком много мест.

Антимонопольная служба начала проверку после сообщения о том, что один предприниматель арендовал на ярмарке на Малой Садовой 12 мест. Этим оказались недовольные другие городские рестораторы, сообщили "Невские Новости".

В жалобе также указывалось, что предприниматель торгует не теми блюдами, которые были прописаны в заявке. Вместо итальянской, азиатской и вьетнамской кухни он предлагает жителям и гостям города пирожки и хот-доги.

По информации издания, юридическое лицо напрямую связано с еще девятью организациями, которые выиграли места на ярмарке. Это запрещено правилами проведения мероприятия. 

Напомним, рождественская ярмарка начала свою работу 20-го декабря. Также ярмарка работает на Манежной площади. 

Фото: walker_stope / Instagram 

Теги: конкуренция, малая садовая, ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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