ФАС заинтересовалась ярмаркой на Малой Садовой после жалоб рестораторов

Антимонопольная служба начала проверку после сообщения о том, что один предприниматель арендовал на ярмарке на Малой Садовой 12 мест. Этим оказались недовольные другие городские рестораторы, сообщили "Невские Новости".
В жалобе также указывалось, что предприниматель торгует не теми блюдами, которые были прописаны в заявке. Вместо итальянской, азиатской и вьетнамской кухни он предлагает жителям и гостям города пирожки и хот-доги.
По информации издания, юридическое лицо напрямую связано с еще девятью организациями, которые выиграли места на ярмарке. Это запрещено правилами проведения мероприятия.
Напомним, рождественская ярмарка начала свою работу 20-го декабря. Также ярмарка работает на Манежной площади.
Фото: walker_stope / Instagram
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