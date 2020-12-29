Этот вопрос будет поднят петром Толстым на заседании ПАСЕ.

Госдума России подготовит заявление по ограничению русского языка на Украине. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Депутат дал поручение вице-спикеру нижней палаты парламента Петру Толстому поднять вопрос о ситуации в рамках встречи в ПАСЕ.

Поручим поднять этот вопрос на площадке ПАСЕ, чтобы обсудили вопрос, связанный с правами человека на Украине… Это нарушение основополагающих прав..Я считаю важным, чтобы Госдума поручила комитету (по делам СНГ) подготовить заявление по поводу притеснения русского языка и соотечественников на Украине Вячеслав Володин, российский депутат

Его коллега депутат Константин Затулин из фракции "ЕР" обратил внимание на то, что 16 января на Украине начался новый этап запретов и штрафов за употребление русского языка на Украине.

Напомним, что зимняя сессия ПАСЕ состоится в январе 2021 года в Страсбурге.

Володин призвал не допустить вмешательства в выборы в сентябре.

Видео: Yotube/ParlamentRu