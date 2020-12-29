Госдума России подготовит заявление по ограничению русского языка на Украине. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Депутат дал поручение вице-спикеру нижней палаты парламента Петру Толстому поднять вопрос о ситуации в рамках встречи в ПАСЕ.
Поручим поднять этот вопрос на площадке ПАСЕ, чтобы обсудили вопрос, связанный с правами человека на Украине… Это нарушение основополагающих прав..Я считаю важным, чтобы Госдума поручила комитету (по делам СНГ) подготовить заявление по поводу притеснения русского языка и соотечественников на Украине
Вячеслав Володин, российский депутат
Его коллега депутат Константин Затулин из фракции "ЕР" обратил внимание на то, что 16 января на Украине начался новый этап запретов и штрафов за употребление русского языка на Украине.
Напомним, что зимняя сессия ПАСЕ состоится в январе 2021 года в Страсбурге.
Володин призвал не допустить вмешательства в выборы в сентябре.
Видео: Yotube/ParlamentRu
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