Володин: Навальному нечего делать в российских органах власти

Председатель ГД прокомментировал возвращение российского оппозиционера домой из Германии.

Вячеслав Володин заявил, что Алексею Навальному нечего делать в российских органах власти. Об этом председатель Государственной Думы РФ сообщил коллегам на первом пленарном заседании весенней сессии нижней палаты парламента. По мнению спикера ГД, в ситуации с оппозиционером прослеживаются заранее скоординированные действия со стороны стран Запада.

Их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах. Молчит и Европарламент, который моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации на Украине, в Венесуэле, Белоруссии, Гонконге Вячеслав Володин, российский депутат

Также депутат напомнил, что международным организациям необходимо провести правовую оценку ситуации с американскими протестами, которые были связаны с итогами проведенных в стране президентских выборов. Такого же разбора Россия ждет по заявлению "по человек, засланному из Германии".

Володин призвал Евросоюз прекратить разгон активистов на демонстрациях резиновыми пулями, газом и водометами. По мнению парламентария, использование таких методов разгона толпы зимой можно сравнить с "истязаниями времен Второй мировой войны".

Володин сравнил задержанных при штурме Капитолия с политзаключенными.

Видео: Государственная Дума