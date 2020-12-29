Объединение — результат переговоров лидера СР Сергея Миронова.

"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России". Соглашение может быть подписано до конца недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замглавы думской фракции справороссов Михаила Емельянова.

Это не слухи, это действительно так. Михаил Емельянов, замглавы думской фракции "Справедливой России"

По его словам, объединение — результат переговоров лидера СР Сергея Миронова. Емельянов отметил, что была озвучена цель — создать левопатриотическую партию. Завтра, 21 января, состоится заседание президиума партии, на котором одобрят объединение.

Ранее Володин назвал приоритеты работы Госдумы в весеннюю сессию.

Фото: пресс-служба "Справедливой России"