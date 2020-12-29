Председатель ГД встретился с лидерами парламентских фракций.

Вячеслав Володин назвал приоритеты работы Госдумы в весеннюю сессию. Об этом председатель ГД рассказал на совещании с руководителями фракций нижней палаты парламента. Встреча проводилась в преддверии первого пленарного заседания. Депутаты обсудили основные направления в работе в 2021 году.

Одна из ключевых задач - продолжить работу над законами, направленными на реализацию послания президента, а также над законами во исполнение новых норм Конституции Вячеслав Володин, российский депутат

Спикер отметил, что важной задачей также является поддержка граждан и экономической отрасли в период распространения коронавируса. На встрече с председателем ГД присутствовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава "ЕР" Сергей Неверов и руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов.

Володин сообщил, что более трети депутатов переболели коронавирусом.

Фото: Piter.tv