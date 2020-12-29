Двое членов парламента скончались из-за заражения коронавирусом.

Вячеслав Володин сообщил, что более трети депутатов переболели коронавирусом. Об этом председатель нижней палаты парламента рассказал на открытии нового здания библиотеки. Спикер подчеркнул, что один из его коллег в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации.

У нас переболело более трети депутатского корпуса… Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации Вячеслав Володин, российский депутат

Напомним, что из-за заражения коронавирусом скончались два представителя ГД России. речь идет о Валентине Шурчанове и Вахе Агаеве. Оба депутата являлись членами КПРФ. Ранее Вячеслав Володин заявлял, что пятеро парламентариев заразились инфекцией повторно.

Володин поздравил россиян с наступающим 2021 годом.

Фото: Piter.tv