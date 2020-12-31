Председатель ГД выступил с видеообращением к народу.

Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим 2021 годом. Видеообращение председателя нижней палаты парламента опубликовано на официальном сайте ГД. Депутат пожелал согражданам здоровья, удачи, уверенности в себе и "всего самого лучшего".

Поздравляю вас с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, еще раз здоровья, удачи, семейного благополучия. Пускай новый год принесет новые радости, все проблемы останутся в прошлом Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Володин: за ситуацию с ростом цен на продукты должно отвечать Минэкономразвития.

Видео: duma.gov.ru