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Володин поздравил россиян с наступающим 2021 годом

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Председатель ГД выступил с видеообращением к народу.

Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим 2021 годом. Видеообращение председателя нижней палаты парламента опубликовано на официальном сайте ГД. Депутат пожелал согражданам здоровья, удачи, уверенности в себе и "всего самого лучшего".

Поздравляю вас с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, еще раз здоровья, удачи, семейного благополучия. Пускай новый год принесет новые радости, все проблемы останутся в прошлом

Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Володин: за ситуацию с ростом цен на продукты должно отвечать Минэкономразвития.

Видео: duma.gov.ru

Теги: вячеслав володин, госдума, новогоднее поздравление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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